Morata parla della lotta contro la despressione: “Un tormento continuo dentro di me” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alvaro Morata, attaccante del Milan e capitano della nazionale spagnola campione d’Europa, ha aperto il suo cuore durante un’intervista a Radio Cope, rivelando dettagli personali sulla sua battaglia contro la depressione. Il calciatore ha parlato di come sia stato costretto ad affrontare momenti estremamente complessi, caratterizzati da “attacchi di panico” che lo hanno messo alla prova sia mentalmente che emotivamente. La decisione di lasciare la Spagna Queste difficoltà hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua decisione di lasciare l’Atletico Madrid e la Spagna, scegliendo di tornare in Italia, dove aveva già giocato con la Juventus. Morata ha descritto la depressione come una sfida interna costante: “C’era una parte di me che dovevo combattere ogni giorno“, ha raccontato, sottolineando quanto fosse difficile convivere con questo “male oscuro”. Thesocialpost.it - Morata parla della lotta contro la despressione: “Un tormento continuo dentro di me” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alvaro, attaccante del Milan e capitanonazionale spagnola campione d’Europa, ha aperto il suo cuore durante un’intervista a Radio Cope, rivelando dettagli personali sulla sua battagliala depressione. Il calciatore hato di come sia stato costretto ad affrontare momenti estremamente complessi, caratterizzati da “attacchi di panico” che lo hanno messo alla prova sia mentalmente che emotivamente. La decisione di lasciare la Spagna Queste difficoltà hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua decisione di lasciare l’Atletico Madrid e la Spagna, scegliendo di tornare in Italia, dove aveva già giocato con la Juventus.ha descritto la depressione come una sfida interna costante: “C’era una parte di me che dovevo combattere ogni giorno“, ha raccontato, sottolineando quanto fosse difficile convivere con questo “male oscuro”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morata e la depressione : “Ogni giorno hai una persona dentro contro cui lottare : ecco perché sono andato via dalla Spagna” - Insulti e critiche dai tifosi che si trasformano in ansie da combattere nel quotidiano: il peggio, per lui, si materializza negli ultimi mesi a Madrid e durante l’ultimo Europeo. “In Spagna faccio fatica ad essere felice. La depressione può colpire chiunque, anche chi vive una vita apparentemente “privilegiata”. (Ilfattoquotidiano.it)

Milan - Morata choc : "Ho lottato contro depressione e attacchi di panico. Via dalla Spagna per questo" - Un Alvaro Morata come mai l`avevate visto e sentito si è letteralmente aperto senza filtri ai microfoni di Cope, direttamente dal ritiro della... (Calciomercato.com)

Chi è Marco Ballarini - il sindaco protagonista dello scontro con Morata - Il suo obiettivo è quello di far avvicinare i giovani alla politica. Marco Ballarini è diventato famoso in tutta Italia per il suo scontro social con Morata. Ma in realtà il primo cittadino è molto attivo su TikTok. Un ruolo confermato anche alle elezioni del 2021. A Corbetta lo definisco il sindaco più fresco d’Italia perché è popolare fra i ragazzi e non solo. (Cityrumors.it)