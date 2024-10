La Promessa, anticipazioni settimanali dal 12 al 18 ottobre 2024: Feliciano muore tra le braccia di Petra (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le anticipazioni La Promessa in onda dal 12 al 18 ottobre 2024 si preannunciano ricche di colpi di scena e novità. L’amata telenovela spagnola – che da qualche settimana ha “traslocato” su Rete 4 – promette momenti ricchi di suspence. Cosa accadrà la prossima settimana nella soap spagnola? La Promessa trame dal 12 al 18 ottobre Le conseguenze dell’attentato durante la battuta di caccia saranno ancora al centro dei riflettori nei prossimi episodi La Promessa. Mentre Feliciano si troverà in condizioni critiche, Romulo cercherà di nascondergli la gravità del suo stato. Il ragazzo però sentirà le parole del medico e si renderà conto che per lui non ci sarà molto da fare. Nel frattempo anche Curro faticherà a svegliarsi, tanto che il dottor Abel inizierà a temere di avergli somministrato troppo etere. Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 12 al 18 ottobre 2024: Feliciano muore tra le braccia di Petra Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) LeLain onda dal 12 al 18si preannunciano ricche di colpi di scena e novità. L’amata telenovela spagnola – che da qualche settimana ha “traslocato” su Rete 4 – promette momenti ricchi di suspence. Cosa accadrà la prossima settimana nella soap spagnola? Latrame dal 12 al 18Le conseguenze dell’attentato durante la battuta di caccia saranno ancora al centro dei riflettori nei prossimi episodi La. Mentresi troverà in condizioni critiche, Romulo cercherà di nascondergli la gravità del suo stato. Il ragazzo però sentirà le parole del medico e si renderà conto che per lui non ci sarà molto da fare. Nel frattempo anche Curro faticherà a svegliarsi, tanto che il dottor Abel inizierà a temere di avergli somministrato troppo etere.

