Il Pisa Sporting Club e Serenis insieme per la salute mentale nello sport

Serenis, piattaforma digitale per il benessere mentale e centro medico autorizzato, è da oggi il primo Official Mental Health Partner del mondo del calcio italiano grazie alla partnership sottoscritta con il Pisa sporting Club. Grazie a questa innovativa sinergia, i calciatori nerazzurri avranno

Il programma del Pisa Sporting Club durante la sosta - Le nazionali - Ci sarà ancora una volta un po’ di nerazzurro nella lunga finestra internazionale che si guadagnerà la scena nelle prossime due settimane. La ‘colonia’ nerazzurra, come sempre ben nutrita, sarà ancora una volta capitanata da Marius Marin (Romania) e coinvolgerà anche Jan Mlakar (Slovenia), Giovanni Bonfanti (Italia Under 21) e Zan Jevsenak (Slovenia Under 21). (Sport.quotidiano.net)

Una vittoria - due pareggi e una sconfitta per le giovanili del Pisa Sporting Club - PRIMAVERA (Pisa-Salernitana 3-0) - Una doppietta di Buffon (nella foto del Pisa SC il colpo di testa che ha portato uno dei due sigilli) ed un gol di Ferrari hanno spinto la Primavera del Pisa Sporting Club nel netto successo casalingo sulla Salernitana. UNDER 15 e 16 - Si segnalano però anche i due pareggi ottenuti contro il Genoa, in campo esterno, da Under 16 e Under 15, rispettivamente per ... (Sport.quotidiano.net)

I terreni dell’Università di San Piero al Pisa Sporting club fino al 2035 - "L’accordo firmato non si limita alla concessione di un impianto sportivo - annuncia il rettore Zucchi -, ma prevede anche l’attivazione di una borsa di studio a favore di studenti o laureati del nostro Ateneo in corsi di studio legati all’attività sportiva e ogni anno, a sei nostri studenti, sarà offerto di effettuare tirocini con la società nerazzurra. (Lanazione.it)