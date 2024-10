Ilrestodelcarlino.it - I silos sono diventati un’opera d’arte

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Come enormi canne d’organo. Così appaiono ora i(foto) dell’ex mangimificio Caffarri attraverso l’intervento dall’artista britannico David Tremlett.monumentale, permanente e pubblica. Un altro tassello nella rigenerazione dell’area dell’ex Reggiane. Progetto di cui si è occupato la Fondazione Palazzo Magnani e che a "The Organ Pipes", affianca la mostra "Another Step", a cura di Marina Dacci, negli spazi espositivi dei Chiostri di San Pietro, dove si racconta il percorso artistico di David Tremlett. A presentare il progetto, insieme a David Tremlett, il direttore della Fondazione Palazzo Magnani, Davide Zanichelli; la curatrice della mostra, Marina Dacci; la dirigente dei servizi culturali, Valentina Galloni; l’amministratore delegato di Stu Reggiane, Luca Torri.