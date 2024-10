Ilfoglio.it - Giustizialisti? Solo garantisti non ancora scoperti, direbbe quello

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Al direttore - E’ finita a pagina 13 del Fatto quotidiano (con richiamo quasi invisibile in prima) la notizia della condanna a 8 mesi dei pm Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro per non aver depositato elementi favorevoli agli imputati nel processo Eni-Nigeria. Pagina 13 su 20. Un breve articolo, siglato G.B. (Gianni Barbacetto), che si conclude così: “De Pasquale fu il pm che riuscì a ottenere le condanne per Bettino Craxi (per corruzione, per le tangenti Eni-Sai) e per Silvio Berlusconi (per frode fiscale nei bilanci Mediaset)”. Ecco, appunto, e ho detto tuttoLuca Rocca I giornali di ieri sono in effetti un concentrato di divertimento. E oltre al Fatto c’è molto di più.