“Con te ho scoperto l’amore vero”, la dedica di Buffon a Ilaria D’Amico e la reazione di Alena Seredova (Di giovedì 10 ottobre 2024) La dedica di Gigi Buffon per Ilaria D'Amico durante il loro matrimonio non sarebbe piaciuta ad alcuni. Il settimanale Oggi rivela che alcuni invitati l'hanno giudicata come "irrispettosa" nei confronti dell'ex moglie Alena Seredova. Dalla rivista arriverebbe la reazione della showgirl ceca. Fanpage.it - “Con te ho scoperto l’amore vero”, la dedica di Buffon a Ilaria D’Amico e la reazione di Alena Seredova Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladi GigiperD'Amico durante il loro matrimonio non sarebbe piaciuta ad alcuni. Il settimanale Oggi rivela che alcuni invitati l'hanno giudicata come "irrispettosa" nei confronti dell'ex moglie. Dalla rivista arriverebbe ladella showgirl ceca.

