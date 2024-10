Carta del docente ai precari dopo sentenza favorevole: chiarimenti sull’indirizzo e-mail a cui inviare richiesta. NOTA MIM (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con NOTA del 4 ottobre il Ministero, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, Ufficio VII Contenzioso, fornisce nuove indicazioni in merito alla richiesta della Carta del docente per i precari che hanno avuto sentenza favorevole dal giudice. L'articolo Carta del docente ai precari dopo sentenza favorevole: chiarimenti sull’indirizzo e-mail a cui inviare richiesta. NOTA MIM . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Condel 4 ottobre il Ministero, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, Ufficio VII Contenzioso, fornisce nuove indicazioni in merito alladelladelper iche hanno avutodal giudice. L'articolodelaie-a cuiMIM .

