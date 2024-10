Sedicicorto nelle scuole, le recensioni dei ragazzi: "E' possibile trovare la pace solo se ci si impegna con dedizione" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Anche per il 2024, si rinnova la proficua collaborazione tra il festival di cortometraggi Sedicicorto Forlì International Film Festival e il quotidiano di informazione online Forlitoday nell'ambito del concorso "Under 5". Piccole grandi opere che raccontano tematiche molte vicine all'ambito Forlitoday.it - Sedicicorto nelle scuole, le recensioni dei ragazzi: "E' possibile trovare la pace solo se ci si impegna con dedizione" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Anche per il 2024, si rinnova la proficua collaborazione tra il festival di cortometraggiForlì International Film Festival e il quotidiano di informazione online Forlitoday nell'ambito del concorso "Under 5". Piccole grandi opere che raccontano tematiche molte vicine all'ambito

Sedicicorto Forlì International Film Festival 2024 : al via il 4 ottobre - il programma - Dieci giornate di festival, 8 sezioni competitive (Movie, Animalab, Cortinloco, Under5, Animare, Student Bendazzi e Sketching), 3 fuori concorso (Apollo, Red e For Gaza) per un totale di 155 film: un connubio di generi per ogni palato, dalle opere di finzione ai documentari, dall'animazione allo ... (Movieplayer.it)

Tutto pronto per la 21esima edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival - Un appuntamento imperdibile nel cuore di Forlì rivolto a registi, appassionati e professionisti del settore provenienti da. Per tutti gli amanti del cinema breve, ritorna a partire da venerdì 4 ottobre Sedicicorto Forlì International Film Festival, la cui 21a edizione si terrà fino al 13 ottobre. (Forlitoday.it)

Torna il Sedicicorto International Festival : 155 proiezioni - per dieci giorni Forlì sarà la capitale del cortometraggio - Forlì si prepara a diventare per dieci giorni la capitale del cortometraggio, grazie al "Sedicicorto Forlì International Film Festival", rassegna giunta alla ventunesima edizione che si terrà dal 4 al 13 ottobre. Una manifestazione che nel corso degli anni si è guadagnata la ribalta mondiale... (Forlitoday.it)