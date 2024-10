Salis a Orban:"Suo è regime illiberale" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 18.12 "Conosco l'Ungheria dai suoi luoghi più bui: dalla prigione", ha esordito così Ilaria Salis nel suo intervento al Parlamento europeo dopo che il premier ungherese, Viktor Orban, le aveva dato della "picchiatrice". "Sono stata tenuta in custodia cautelare in condizioni difficili per 15 mesi. Grazie alla solidarietà di migliaia di antifasciti oggi mi presento di fronte a voi da donna libera. L'Ungheria sotto Viktor Orban è diventata un regime illiberale e oligarchico, uno Stato etnico autoritario", ha detto la Salis. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 18.12 "Conosco l'Ungheria dai suoi luoghi più bui: dalla prigione", ha esordito così Ilarianel suo intervento al Parlamento europeo dopo che il premier ungherese, Viktor, le aveva dato della "picchiatrice". "Sono stata tenuta in custodia cautelare in condizioni difficili per 15 mesi. Grazie alla solidarietà di migliaia di antifasciti oggi mi presento di fronte a voi da donna libera. L'Ungheria sotto Viktorè diventata une oligarchico, uno Stato etnico autoritario", ha detto la

