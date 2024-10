Repubblica Ceca-Albania: le probabili formazioni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 1 di Lega B di Nations League. Le due Nazionali si affrontano con l’intento di accorciare il divario dalla Georgia capolista. Repubblica Ceca-Albania si giocherà venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso lo Stadion Letna di Praga. Repubblica Ceca-Albania: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Inizio disastroso per i cechi in questa competizione, in virtù della sconfitta per 4-1 subita ad opera della Georgia, salvo poi riscattarsi battendo l’Ucraina per 3-2. La Nazionale di Hasek è in cerca di continuità dopo la deludente eliminazione al primo turno di Euro 2024, per cui serve pronto riscatto. Anche gli albanesi vantano tre punti in due partite, frutto della vittoria sul campo dell’Ucraina e della sconfitta casalinga per mano della Georgia. Sport.periodicodaily.com - Repubblica Ceca-Albania: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 1 di Lega B di Nations League. Le due Nazionali si affrontano con l’intento di accorciare il divario dalla Georgia capolista.si giocherà venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso lo Stadion Letna di Praga.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Inizio disastroso per i cechi in questa competizione, in virtù della sconfitta per 4-1 subita ad opera della Georgia, salvo poi riscattarsi battendo l’Ucraina per 3-2. La Nazionale di Hasek è in cerca di continuità dopo la deludente eliminazione al primo turno di Euro 2024, per cui serve pronto riscatto. Anche gli albanesi vantano tre punti in due partite, frutto della vittoria sul campo dell’Ucraina e della sconfitta casalinga per mano della Georgia.

