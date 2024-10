Manovra: Lupi, 'dobbiamo avere coraggio e darci obiettivi ambiziosi' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 set. (Adnkronos) - “Condividiamo il contenuto del piano strutturale di bilancio. dobbiamo darci degli obiettivi ambiziosi: la crescita, l'aumento dei salari reali, le politiche per la famiglia e per la natalità, le politiche di riduzione del debito. Se le risorse sono scarse dobbiamo concentrarle e avere il coraggio di fare delle scelte e non accontentarci dello status quo, in particolare sul contrasto al calo demografico, che e' un tema non ideologico, strategico per l'economia e la società”. Lo ha detto intervenendo in Aula il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. Liberoquotidiano.it - Manovra: Lupi, 'dobbiamo avere coraggio e darci obiettivi ambiziosi' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 set. (Adnkronos) - “Condividiamo il contenuto del piano strutturale di bilancio.degli: la crescita, l'aumento dei salari reali, le politiche per la famiglia e per la natalità, le politiche di riduzione del debito. Se le risorse sono scarseconcentrarle eildi fare delle scelte e non accontentarci dello status quo, in particolare sul contrasto al calo demografico, che e' un tema non ideologico, strategico per l'economia e la società”. Lo ha detto intervenendo in Aula il presidente di Noi Moderati Maurizio

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Monza - Nesta : “Calendario difficile - dobbiamo darci una mossa” - Dobbiamo migliorare il possesso, dobbiamo fare le cose più semplici. The post Monza, Nesta: “Calendario difficile, dobbiamo darci una mossa” appeared first on SportFace. L’allenatore del Monza, Alessandro Nesta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta sul campo del Napoli: “Per me dopo una buona partenza abbiamo smesso di tenere palla, quando non ci hanno pressato abbiamo forzato la ... (Sportface.it)

Conte in conferenza : “Ogni partita sarà una battaglia. Dobbiamo sudarci i tre punti e festeggiare ogni vittoria. Mercato difficilissimo - ma tanto di cappello al club” - Abbiamo prima bisogno di certezze e poi possiamo provare a cambiare le carte”. Per McTominay e Gilmour andranno in nazionale e torneranno a ridosso di Cagliari. Dobbiamo migliorare su tante cose, dobbiamo vincere più contrasti, siamo stati troppo morbidi. Al termine della vittoria per 2-1 contro il Parma, Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato nella sala conferenze dello stadio ... (Napolipiu.com)

Siccità - la situazione in Toscana : “L’acqua non manca - ma dobbiamo andarci piano” - Con alcuni interventi mirati e tanta gestione ‘in tempo di pace’, quando non siamo in emergenza, la Toscana non avrà problemi di siccità". Almeno fino alla fine di agosto". E due piccoli-medi invasi sui torrenti Lanzo e Gretano e il consolidamento e razionalizzazione della gestione della diga di Montedoglio che potrà sempre più e meglio garantire tutti gli usi. (Lanazione.it)