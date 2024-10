Sport.periodicodaily.com - Isole Faroe-Armenia: le probabili formazioni

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 4 di Lega C di Nations League 2024/2025. Gli ospiti vogliono approfittare del maggior tasso tecnico per strappare una vittoria che sarebbe fondamentale in ottica promizione alla Lega B.si giocherà giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 20.45 a Torsvollur.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Un punto nelle prime due partite di questa competizione per i padroni di casa, in virtù del pareggio con la Macedonia, e della sconfitta di misura in Lettonia. Un cammino che ricalca quello percorso nelle qualificazioni ad Euro 2024 dove sono arrivati soltanto due punti. Gli armeni hanno debuttato alla grande battendo per 4-1 la Lettonia, per poi perdere contro la Macedonia, rendendo così obbligatoria la vittoria contro i prossimi avversari per contendere il primato nel girone ai macedoni.