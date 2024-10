I moderati di “Con” si rafforzano: tra le nuove adesioni anche Toma, ex Italia Viva (Di mercoledì 9 ottobre 2024) LECCE – Continua il cammino di rafforzamento e radicamento territoriale per il movimento politico “Con” che tra le nuove adesioni registra anche quella di Massimo Toma, ex presidente provinciale di Italia Viva, e ora commissario cittadino a Monteroni. E il passaggio di Toma nel movimento di Lecceprima.it - I moderati di “Con” si rafforzano: tra le nuove adesioni anche Toma, ex Italia Viva Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) LECCE – Continua il cammino di rafforzamento e radicamento territoriale per il movimento politico “Con” che tra leregistraquella di Massimo, ex presidente provinciale di, e ora commissario cittadino a Monteroni. E il passaggio dinel movimento di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sant'Angelo Muxaro - nuove adesioni alla Democrazia cristiana - L’assessore comunale di Sant’Angelo Muxaro, Gaetano Milioto e il consigliere comunale, Veronica Palumbo, aderiscono alla Democrazia cristiana. I nuovi ingressi si aggiungono a Gianluca Di Benedetto, assessore e vice sindaco dello stesso Comune. "Abbiamo deciso di aderire alla Dc - dicono... (Agrigentonotizie.it)

Forza Italia in crescita : Martusciello annuncia nuove adesioni a Salerno - . Questa nuova adesione rappresenta un ulteriore passo avanti nella preparazione del partito per le elezioni regionali, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e promuovere una politica inclusiva e partecipativa”, ha concluso l’eurodeputato. – Lo annuncia Fulvio Martusciello, coordinatore regionale del partito in Campania, che accoglie i consiglieri Nicola Pellegrino, Alessia ... (Anteprima24.it)

Il Cuoio al Pride. Fra adesioni di Comuni e nuove polemiche - "Evidentemente si iniziano a marcare le differenze tra visioni politiche molto distanti tra loro rispetto ai diritti civili e al senso dell’uguaglianza – prosegue la nota –. . Il gruppo consiliare “Insieme per Santa Croce” ha inviato la sua adesione". "La nostra Regione, i partiti di centrosinistra, una larga parte di cittadini, sostengono questa manifestazione che ha l’importante obiettivo di ... (Lanazione.it)