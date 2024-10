Ilfattoquotidiano.it - Caso Liliana Resinovich, dov’era il corpo prima del ritrovamento? Lo zoologo: “Non nel bosco dove è stato individuato”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si aggiunge un nuovo tassello aldi, trovata morta il 5 gennaio 2022 in un boschetto di Trieste all’interno dell’ex ospedale psichiatrico San Giovanni. La sessantatreenne pensionata era scomparsa da casa il 14 dicembre precedente. Lo scorso gennaio la procura ha deciso la riesumazione del cadavere dopo aver ipotizzato un suicidio. La famiglia della donna ha chiesto anche l’ausilio di uno, Nicola Bressi, perché accerti quali animali popolano l’area boschiva attorno al parco di San Giovanni,eratrovato ildella donna, analizzandone il comportamento. Lo scopo è comprendere se il cadavere era lì da tempo oppure se vi siaportato pocodi essere. Per l’esperto “quel cadavere era lì da un giorno, non di più” visti i tanti animali che popolano la zona o la attraversano.