Carcere di Avellino, scoperto smartphone mentre detenuto dorme in cella (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti"Nella notte di lunedì, il personale di polizia penitenziaria in servizio presso il Carcere di Bellizzi Irpino, durante un giro di controllo, ha notato in una cella un detenuto dormire a terra ed al suo fianco uno smartphone, dotato di scheda sim ed attaccato con relativo caricabatterie al televisore". A dare la notizia è Tiziana Guacci, segretario per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "Il Sappe", prosegue, "esprime il proprio compiacimento per l'attività svolta dal personale in servizio presso il Carcere irpino che, nonostante le numerose difficoltà, e gli scarsi mezzi a disposizione, riesce ancora a contrastare gli illeciti compiuti dai detenuti".

