Uragano Milton verso Florida emergenza

7.00 L'Uragano Milton si rafforza e passa a categoria 5, con venti che hanno superato la velocità di 250 chilometri orari. Milton dovrebbe raggiungere domani le coste della Florida.L'allerta è elevata e le autorità sta tali hanno già chiesto ai residenti di diverse contee di evacuare la zona o prendere le dovute precauzioni. Il presidente americano Biden ha dichiarato lo stato di emergenza così da facilitare la distribuzione degli aiuti federali; 7.000 i lavoratori federali chiamati in soccorso.

