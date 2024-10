Thesocialpost.it - Nazionale, la prima volta di Daniel Maldini. “A chi ho detto no per essere qui”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un giorno importante, emozionante per chi lo vive ma anche per i tifosi, gli appassionati e gli addetti ai lavori.per lain: un evento che allunga la lista degli esponenti di una delle famiglie più famose e prolifiche d’Italia, calcisticamente parlando. Oggi, con un pizzico di emozione, il giovane talento del Monza ha affrontato la suaconferenza stampa a Coverciano. Il figlio del mitico Paolo e nipote dell’indimenticato Cesare, attualmente in forza al Monza dopocresciuto nelle file del Milan come l’illustre papà , ha parlato dima non solo. Questo il contenuto dell’intervista con le risposte del giocatore. Con che spirito vi approcciate a questo doppio impegno?“Sono molto orgoglioso diqui. Ho sentito le parole del mister e fanno molto piacere.