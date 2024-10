“Ha rifiutato il Milan”, incredibile gesto d’amore dell’azzurro: l’annuncio è clamoroso! (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Napoli ha piazzato diversi colpi di mercato. Tra questi, c’era un calciatore nel mirino di tanti club italiani e non. Il mercato è terminato e la stagione sta entrando nel vivo, ma in casa Napoli si ripensa sempre agli acquisti messi a segno. La dirigenza ha creato un mercato internazionale, fatto di nomi di primo livello e qualità incredibili. Il tutto è stato possibile grazie agli sforzi economici del presidente De Laurentiis, il quale ha speso circa 150 milioni di euro. Tra i colpi più attesi c’era sicuramente Romelu Lukaku. Quest’ultimo, dopo una telenovela durante tutta l’estate si è unito al Napoli e sopratutto ad Antonio Conte. Ciò nonostante, però, va ricordato che il calciatore è stato nel mirino di diversi club italiani e non. A tal proposito, Valter De Maggio ha analizzato un retroscena di mercato riguardante proprio Big Room. De Maggio: “Lukaku voleva solo il Napoli. Spazionapoli.it - “Ha rifiutato il Milan”, incredibile gesto d’amore dell’azzurro: l’annuncio è clamoroso! Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Napoli ha piazzato diversi colpi di mercato. Tra questi, c’era un calciatore nel mirino di tanti club italiani e non. Il mercato è terminato e la stagione sta entrando nel vivo, ma in casa Napoli si ripensa sempre agli acquisti messi a segno. La dirigenza ha creato un mercato internazionale, fatto di nomi di primo livello e qualità incredibili. Il tutto è stato possibile grazie agli sforzi economici del presidente De Laurentiis, il quale ha speso circa 150 milioni di euro. Tra i colpi più attesi c’era sicuramente Romelu Lukaku. Quest’ultimo, dopo una telenovela durante tutta l’estate si è unito al Napoli e sopratutto ad Antonio Conte. Ciò nonostante, però, va ricordato che il calciatore è stato nel mirino di diversi club italiani e non. A tal proposito, Valter De Maggio ha analizzato un retroscena di mercato riguardante proprio Big Room. De Maggio: “Lukaku voleva solo il Napoli.

