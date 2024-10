Forza Italia, Angelo Giglio nominato segretario provinciale dei "seniores" (Di martedì 8 ottobre 2024) Angelo Giglio, classe 1950, già dirigente di Medicina dello sport all'Asp di Palermo e consigliere comunale del capoluogo, è da oggi il nuovo segretario di Forza Italia "seniores" in provincia di Palermo. Lo ha deciso il coordinatore regionale Marcello Caruso d'intesa con l'onorevole Salvatore Palermotoday.it - Forza Italia, Angelo Giglio nominato segretario provinciale dei "seniores" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024), classe 1950, già dirigente di Medicina dello sport all'Asp di Palermo e consigliere comunale del capoluogo, è da oggi il nuovodi" in provincia di Palermo. Lo ha deciso il coordinatore regionale Marcello Caruso d'intesa con l'onorevole Salvatore

L'intimidazione al sindaco di Camastra - Forza Italia : "L'incarico amministrativo è ancora oggetto di condizionamenti" - Solidarietà. All'indomani della notizia - data in esclusiva da AgrigentoNotizie - dell'intimidazione subita dal sindaco di Camastra, Dario Gaglio, il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, e la coordinatrice provinciale di Forza Italia di Agrigento, Margherita La Rocca... (Agrigentonotizie.it)

Lega e Forza Italia sempre più distanti : Pontida lo strappo definitivo? - I due partiti della maggioranza si stanno muovendo verso posizioni diverse, quasi a prepararsi in anticipo per le prossime elezioni politiche. . c'è spazio per entrambi nel centrodestra, così Tajani e Salvini cercano di redistribuirsi il territorio L'articolo Lega e Forza Italia sempre più ... (Ildifforme.it)

Allarme Lega - perde ancora pezzi. Dopo Andreani lascia anche Ferrari. Passa a Forza Italia che festeggia - Ferrari si aggiunge ai consiglieri Apa e Cornacchini, che nei giorni scorsi è stata anche eletta consigliere provinciale. Rappresentiamo, sempre di più, il punto di riferimento di quel mondo moderato, liberale, europeista e puntiamo a occupare lo spazio tra Elly Schlein e Giorgia Meloni, come ha ... (Lanazione.it)