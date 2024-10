Fondazione Progetto Valtiberina e L’Intrepida ancora insieme per promuovere la Carta Etica dello Sport (Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – La Fondazione Progetto Valtiberina è orgogliosa di annunciare la prosecuzione della preziosa partnership con lo staff de L’Intrepida per diffondere i principi e i valori sanciti dalla Carta Etica dello Sport. Da tempo, la Fondazione si dedica con impegno all'organizzazione di iniziative volte a sensibilizzare e promuovere questi valori fondamentali, soprattutto tra le nuove generazioni. Tra questi eventi vi è anche il consolidato appuntamento al Teatro di Anghiari che ogni anno, in collaborazione con Fratres Dynamis Bike e l’Istituto Comprensivo di Anghiari e Monterchi, vedrà gli studenti delle scuole valtiberine incontrare i grandi protagonisti dello Sport locale e nazionale nell’incontro “Intrepidi a scuola”. L’evento si svolgerà giovedì 17 ottobre a partire dalle ore 9:00. Lanazione.it - Fondazione Progetto Valtiberina e L’Intrepida ancora insieme per promuovere la Carta Etica dello Sport Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – Laè orgogliosa di annunciare la prosecuzione della preziosa partnership con lo staff deper diffondere i principi e i valori sanciti dalla. Da tempo, lasi dedica con impegno all'organizzazione di iniziative volte a sensibilizzare equesti valori fondamentali, soprattutto tra le nuove generazioni. Tra questi eventi vi è anche il consolidato appuntamento al Teatro di Anghiari che ogni anno, in collaborazione con Fratres Dynamis Bike e l’Istituto Comprensivo di Anghiari e Monterchi, vedrà gli studenti delle scuole valtiberine incontrare i grandi protagonistilocale e nazionale nell’incontro “Intrepidi a scuola”. L’evento si svolgerà giovedì 17 ottobre a partire dalle ore 9:00.

