Correggio, ladri notturni al bar di via della Pace (Di martedì 8 ottobre 2024) Correggio (Reggio Emilia), 8 ottobre 2024 - Non si ferma l’attività dei ladri nei bar e nei locali pubblici di Correggio e dintorni. Anche la scorsa notte l’ennesimo colpo, stavolta al bar Lucky, annesso a una stazione di servizio di via della Pace, la circonvallazione correggese. Verso l’una i ladri hanno forzato la porta d’ingresso del bar per poi entrare e puntare al fondo cassa, portandosi via denaro contante per poco più di un centinaio di euro. E’ scattato l’allarme a un istituto di vigilanza, intervenuto sul posto insieme ai carabinieri della locale caserma. Ma i ladri erano già riusciti a scappare, lasciando pure il danno dell’azione di scasso alla porta. Ilrestodelcarlino.it - Correggio, ladri notturni al bar di via della Pace Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024)(Reggio Emilia), 8 ottobre 2024 - Non si ferma l’attività deinei bar e nei locali pubblici die dintorni. Anche la scorsa notte l’ennesimo colpo, stavolta al bar Lucky, annesso a una stazione di servizio di via, la circonvallazione correggese. Verso l’una ihanno forzato la porta d’ingresso del bar per poi entrare e puntare al fondo cassa, portandosi via denaro contante per poco più di un centinaio di euro. E’ scattato l’allarme a un istituto di vigilanza, intervenuto sul posto insieme ai carabinierilocale caserma. Ma ierano già riusciti a scappare, lasciando pure il danno dell’azione di scasso alla porta.

Correggio - a La Galera i ladri del fondo cassa - Gli intrusi hanno forzato la porta d’ingresso del locale per poi puntare al fondo cassa, rubando un centinaio di euro, pur se si sta verificando l’eventuale ammanco di altro materiale. Verso le due della scorsa notte l’allarme a un istituto privato di vigilanza, con la mobilitazione dei ... (Ilrestodelcarlino.it)

Ladri in gelateria a Rubiera e in bar a Correggio - Il sistema usato appare molto simile a quello attuato la notte prima in un bar a Bagnolo. E’ accaduto in via Sante Mussini, in un bar già altre volte preso di mira di ladri. Sono arrivati in fretta i carabinieri da Rubiera e Bagnolo, ma i ladri, forse avendo capito di essere stati scoperti, sono ... (Ilrestodelcarlino.it)