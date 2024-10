“Sei stata sfortunata ti è capitato il giudice sbagliato. Il talento si scontra con l’incompetenza”: cantante eliminata a X Factor 2024 contro Jake La Furia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una delle protagoniste dei Bootcamp di X Factor 2024 è stata Lunaspina Caruso. Una cantante che un po’ per il suo carattere solare, un po’ per la sua voce incredibile, un po’ anche per la sua gatta e la sua “cana” dai nomi originali, ha lasciato il segno nel corso delle Audizioni. Ai Bootcamp ha portato il brano da cui nasce il suo nome proprio, “Luna spina” di Ivano Fossati. Sul palco sono arrivati tanti complimenti dal pubblico e dai quattro giudici, purtroppo il “suo” Jake La Furia non le ha dato una sedia. E così Lunaspina si è subito consolata abbracciando Giorgia, facendosi autografare i dischi e realizzando il sogno di una foto con lei. Qualche ora dopo però la cantante ha messo like ad alcune critiche che diversi follower hanno mosso a Jake La Furia, lasciando intendere dunque di condividerle. Ilfattoquotidiano.it - “Sei stata sfortunata ti è capitato il giudice sbagliato. Il talento si scontra con l’incompetenza”: cantante eliminata a X Factor 2024 contro Jake La Furia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una delle protagoniste dei Bootcamp di XLunaspina Caruso. Unache un po’ per il suo carattere solare, un po’ per la sua voce incredibile, un po’ anche per la sua gatta e la sua “cana” dai nomi originali, ha lasciato il segno nel corso delle Audizioni. Ai Bootcamp ha portato il brano da cui nasce il suo nome proprio, “Luna spina” di Ivano Fossati. Sul palco sono arrivati tanti complimenti dal pubblico e dai quattro giudici, purtroppo il “suo”Lanon le ha dato una sedia. E così Lunaspina si è subito consolata abbracciando Giorgia, facendosi autografare i dischi e realizzando il sogno di una foto con lei. Qualche ora dopo però laha messo like ad alcune critiche che diversi follower hanno mosso aLa, lasciando intendere dunque di condividerle.

