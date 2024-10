Nobel per la Medicina agli americani Ambros e Ruvkun: cosa sono i microRna scoperti dai due studiosi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il premio Nobel per la Medicina o la Fisiologia 2024 è stato assegnato agli americani Victor Ambros e Gary Ruvkun: “per la scoperta del microRna e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale”. I microRna sono piccole molecole che – come è stato spiegato all’annuncio degli scienziati vincitori di quest’anno – hanno aperto un nuovo campo nella regolazione dei geni. A comunicare il Nobel per la Medicina 2024 è stato il segretario generale dell’Assemblea dei Nobel, Thomas Perlman. Chi sono Victor Ambros e Gary Ruvkun Victor Ambros è nato nel 1953 ad Hanover, nel New Hampshire. Ha conseguito il dottorato di ricerca al Mit (Massachusetts Institute of Technology) nel 1979, dove ha svolto anche ricerche post-dottorato dal 1979 al 1985, quando è diventato ricercatore principale all’università di Harvard. Secoloditalia.it - Nobel per la Medicina agli americani Ambros e Ruvkun: cosa sono i microRna scoperti dai due studiosi Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il premioper lao la Fisiologia 2024 è stato assegnatoVictore Gary: “per la scoperta dele del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale”. Ipiccole molecole che – come è stato spiegato all’annuncio degli scienziati vincitori di quest’anno – hanno aperto un nuovo campo nella regolazione dei geni. A comunicare ilper la2024 è stato il segretario generale dell’Assemblea dei, Thomas Perlman. ChiVictore GaryVictorè nato nel 1953 ad Hanover, nel New Hampshire. Ha conseguito il dottorato di ricerca al Mit (Massachusetts Institute of Technology) nel 1979, dove ha svolto anche ricerche post-dottorato dal 1979 al 1985, quando è diventato ricercatore principale all’università di Harvard.

