Mosca: “L’Ucraina ha perso 20.800 uomini nella regione di Kursk” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono stati distrutti anche 33 lanciarazzi multipli, 9 lanciatori di sistemi missilistici di difesa aerea, 5 caricatori-trasportatori, 45 stazioni di guerra elettronica, 9 radar Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono stati distrutti anche 33 lanciarazzi multipli, 9 lanciatori di sistemi missilistici di difesa aerea, 5 caricatori-trasportatori, 45 stazioni di guerra elettronica, 9 radar

Imolaoggi.it - Mosca: “L’Ucraina ha perso 20.800 uomini nella regione di Kursk”

Autorizzare l’Ucraina a usare le armi occidentali in Russia serve a distruggere i missili che Mosca usa per uccidere i civili - Se non fossero state distrutte, le munizioni esplose nel deposito di Tver, avrebbero potuto essere utilizzate contro città e infrastrutture in Ucraina, causando inevitabilmente la morte di civili innocenti. Negli ultimi mesi il Cremlino ha deciso colpire regolarmente obiettivi civili violando ... (Leggi la notizia)

Uk e Usa rinviano decisione missili all’Ucraina, Zelensky: “Guerra deve diventare più dura per Mosca” - . esta cautela dell'Occidente è legata alla minaccia di Putin di scatenare un conflitto diretto con i paesi Nato nel caso fornissero missili a lunga gittata all'Ucraina L'articolo Uk e Usa rinviano decisione missili all’Ucraina, Zelensky: “Guerra deve diventare più dura per Mosca” proviene da Il ... (Leggi la notizia)

Controffensiva di Mosca nel Kursk. Stati Uniti in soccorso dell’Ucraina. Armi per colpire in Russia, ok vicino - Il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto loro "decisioni forti" sul tema dell’autorizzazione a Kiev all’uso di Armi occidentali a lungo raggio in grado di colpire profondità la Russia. Ma ancora più importante è la presa di posizione di un leader che ha l’ambizione di fare da “ponte“ tra Russia ... (Leggi la notizia)