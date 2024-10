La Santa Alleanza di Pontida: “Fermiamo l'invasione islamica” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pontida come la nuova Lepanto. Dal palco del raduno leghista, Matteo Salvini raduna i «Patrioti» fondati da Viktor Orban e sigla il patto per una nuova «Santa Alleanza dei popoli europei», uniti per raggiungere «la pace» in Europa e «fermare l'invasione islamica». «Lo hanno fatto a Lepanto, lo faremo ancora noi», sostiene il segretario leghista, che organizza il raduno alla vigilia dell'anniversario della battaglia in cui, il 7 ottobre del 1571, la Lega Santa sconfisse la forza navale schierata dall'impero ottomano. Appare evidente lo scarto tra la prima parte del raduno, in cui, attraverso le voci di governatori, ministri e capigruppo, si riaffermano i valori storici del partito, fondato 40 anni fa da Bossi, e la seconda tranche, affidata alle voci dei leader alleati in Europa. Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)come la nuova Lepanto. Dal palco del raduno leghista, Matteo Salvini raduna i «Patrioti» fondati da Viktor Orban e sigla il patto per una nuova «dei popoli europei», uniti per raggiungere «la pace» in Europa e «fermare l'». «Lo hanno fatto a Lepanto, lo faremo ancora noi», sostiene il segretario leghista, che organizza il raduno alla vigilia dell'anniversario della battaglia in cui, il 7 ottobre del 1571, la Legasconfisse la forza navale schierata dall'impero ottomano. Appare evidente lo scarto tra la prima parte del raduno, in cui, attraverso le voci di governatori, ministri e capigruppo, si riaffermano i valori storici del partito, fondato 40 anni fa da Bossi, e la seconda tranche, affidata alle voci dei leader alleati in Europa.

Iltempo.it - La Santa Alleanza di Pontida: “Fermiamo l'invasione islamica”

A Pontida soffia forte il vento dell’estrema destra tra sovranisti e la nuova santa alleanza - Spauracchio per il quale, sul tetto di un’azienda vicina, si è deciso per un tiratore scelto, la cui sagoma non si fatica a vedere, a protezione del premier ungherese. Vai per la tua strada e seguila, non ti abbandoneremo mai, non sarai mai solo”, continua. Nessuno può fermare la santa alleanza che ... (Leggi la notizia)

FAPAV accoglie MainStreaming: nuova alleanza per contrastare la Pirateria Audiovisiva - “Ringrazio MainStreaming, società pioniera della nuova generazione di Edge Video Delivery Network, per la fiducia e per aver visto nella lotta alla Pirateria Audiovisiva un tassello imprescindibile per garantire la migliore qualità di esperienza al proprio pubblico nello streaming video live di ... (Leggi la notizia)

Meloni e Starmer, nuova alleanza per affrontare la crisi migratoria - L'articolo Meloni e Starmer, nuova alleanza per affrontare la crisi migratoria sembra essere il primo su VelvetMag. Meloni e Starmer, lotta ai trafficanti Meloni e Starmer hanno concordato sull’importanza di intensificare la lotta contro il traffico di esseri umani. Entrambi i leader hanno ... (Leggi la notizia)