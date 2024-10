La blue economy potrà valere più del 20% del Pil

(Di lunedì 7 ottobre 2024) SI È TENUTA il 25-26 settembre a Palermo la seconda edizione del Forum ’Risorsa Mare’, realizzato da Teha Group in collaborazione con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci (nella foto a sinistra, sopra) e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Forum aveva l’obiettivo di approfondire le direzioni da seguire per rafforzare il contributo del mare e degli asset collegati a questa risorsa per lo sviluppo del Paese. Al 2022, in Italia, secondo il XII Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare di Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, Unioncamere e OsserMare, l’economia del mare genera un valore aggiunto diretto di 65 miliardi di euro. Considerando il moltiplicatore economico di 1,8, il contributo complessivo del settore all’economia arriva a 180 miliardi di euro. (Quotidiano.net)