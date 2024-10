Kean lascia il ritiro della Nazionale, arriva Lucca (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (askanews) – Prima seduta di allenamento nel pomeriggio per la Nazionale, da ieri sera in ritiro a Coverciano in vista degli impegni di UEFA Nations League con Belgio (10 ottobre, Roma) e Israele (14 ottobre, Udine). Constatata l’indisponibilità di Moise Kean per le prossime due gare, questa mattina l’attaccante della Fiorentina – alle prese con una lombalgia – ha lasciato il raduno e ha fatto rientro presso il club di appartenenza per sottoporsi alle cure del caso. Si sta invece per aggregare al gruppo Lorenzo Lucca, alla seconda convocazione in Nazionale sette mesi dopo la prima chiamata in occasione delle amichevoli negli States con Venezuela ed Ecuador. L'articolo Kean lascia il ritiro della Nazionale, arriva Lucca proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (askanews) – Prima seduta di allenamento nel pomeriggio per la, da ieri sera ina Coverciano in vista degli impegni di UEFA Nations League con Belgio (10 ottobre, Roma) e Israele (14 ottobre, Udine). Constatata l’indisponibilità di Moiseper le prossime due gare, questa mattina l’attaccanteFiorentina – alle prese con una lombalgia – hato il raduno e ha fatto rientro presso il club di appartenenza per sottoporsi alle cure del caso. Si sta invece per aggregare al gruppo Lorenzo, alla seconda convocazione insette mesi dopo la prima chiamata in occasione delle amichevoli negli States con Venezuela ed Ecuador. L'articoloilproviene da Ildenaro.it.

