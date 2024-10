Joker: Folie à Deux sveglia il boxoffice italiano del weekend, ma cade rovinosamente negli USA (Di lunedì 7 ottobre 2024) Joker: Folie à Deux ha conquistato facilmente la vetta del botteghino italiano del weekend, dandogli una robusta svegliata, ma la situazione generale del film con Joaquin Phoenix appare più fosca del previsto. Da noi in seconda posizione si fa sentire Vermiglio. Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)ha conquistato facilmente la vetta del botteghinodel, dandogli una robustata, ma la situazione generale del film con Joaquin Phoenix appare più fosca del previsto. Da noi in seconda posizione si fa sentire Vermiglio.

Comingsoon.it - Joker: Folie à Deux sveglia il boxoffice italiano del weekend, ma cade rovinosamente negli USA

Flop terribile per Joker: Folie à Deux al Box Office USA - Joker: Folie à Deux, la nostra recensione Per Warner Bros si tratta di un vero e proprio colpo al cuore, o per meglio dire al portafoglio. Ci si aspettava un Box Office USA al weekend d’esordio difficile, ma Joker: Folie à Deux ha fatto anche peggio. Flop Joker a parte, il Box Office USA ... (Leggi la notizia)

Joker – Folie à Deux: un tenebroso musical fra sogno e tormento - Operazione anomala e coraggiosa, Joker - Folie à Deux si basa sulla commistione fra temi e atmosfere del film precedente e i canoni del musical classico, rivisitati con originalità da Todd Phillips. Firmato da Sylvain Chomet, regista francese noto per il celebre Appuntamento a Belleville, questo ... (Leggi la notizia)

“Joker: Folie à Deux”: sequel che danza in un musical disperato - “Spettacolo di varietà” in salsa criminale, che fa esplodere la danza del Joker, “That’s entertainment” in un atto però disperato che balla sulle macerie di un mondo al collasso e di Arthur stesso. L’animazione iniziale svolta in dramma processuale negli interni del tribunale, dove il vice ... (Leggi la notizia)