Elogio di Meta & C I social network? Comunque campioni di libertà

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel dibattito crescente sulla presunta minaccia democratica rappresentata dai giganti della tecnologia, è necessario riequilibrare la narrazione. Mentre articoli come quello di Luca Angelini per il Corriere della Sera lanciano l’allarme su un possibile “golpe tecnologico”, isono stati e continuano a essere uno dei più potenti strumenti die democrazia mai emersi nella storia recente. La democratizzazione dell’informazione I, con tutti i loro difetti, hanno permesso a miliardi di persone di avere voce. Prima della loro ascesa, l’informazione era centralizzata in poche mani: i grandi media e le istituzioni governative controllavano la narrazione globale.