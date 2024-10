Cesari | Quante giornate rischia Theo Hernandez? Più di una!

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Grazianosi è pronunciato in merito all’episodio dell’espulsione diin Fiorentina-Milan, match terminato per 2-1 a favore dei Viola. In particolare, l’ex arbitro ha indicatoil francese potrebbe scontare. IL PUNTO – Grazianoha indicato a Pressing il suo punto di vista sull’espulsione rimediata daper le parole rivolte all’arbitro Luca Pairetto in Fiorentina-Milan. Secondo l’ex arbitro italiano, il francese potrebbe essersi reso protagonista di un comportamento decisamente più serio rispetto a quello consistente in una semplice contestazione delle valutazioni di campo del fischietto di gara: «Difficile ipotizzare cosa abbia dettoa Pairetto, non ci sono immagini chiare. Non sappiamo se sia un’offesa al direttore di gara o una contestazione sul suo operato.