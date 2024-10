Centinaia di persone ai funerali di Attilio Franzini, ucciso da un treno in corsa (Di lunedì 7 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYTantissime persone hanno deciso di dare l’ultimo saluto a Attilio Franzini, l’operai di 47 anni travolto e ucciso a San Giorgio di Piano da un treno Intercity Notte proveniente da Roma. Un incidente mortale sul quale la Polfer e la Procura (Di lunedì 7 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYTantissimehanno deciso di dare l’ultimo saluto a, l’operai di 47 anni travolto ea San Giorgio di Piano da unIntercity Notte proveniente da Roma. Un incidente mortale sul quale la Polfer e la Procura (Bolognatoday.it)

Bolognatoday.it - Centinaia di persone ai funerali di Attilio Franzini, ucciso da un treno in corsa

Morto sui binari, centinaia di persone ai funerali di Attilio Franzini - La bara è stata portata in spalla, tra la commozione dei presenti, da amici ed ex colleghi che hanno indossato una maglia bianca con la scritta ‘Ciao Puntì’: infatti Franzini, per il fisico longilineo e asciutto, era sempre stato paragonato a una ‘puntina’. Il trasfertista 47enne, originario di ... (Ilrestodelcarlino.it)