Calcio: Nations League. Francia, Deschamps perde Upamecano (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per il difensore del Bayern Monaco infortunio al bicipite femorale. ROMA - La Francia e Didier Deschamps perdono Dayot Upamecano, uscito dal campo malconcio ieri nel finale della partita tra l'Eintracht Francoforte e il Bayern Monaco di Bundesliga (terminata 3-3). Un infortunio al bicipite femorale, Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per il difensore del Bayern Monaco infortunio al bicipite femorale. ROMA - Lae Didierperdono Dayot, uscito dal campo malconcio ieri nel finale della partita tra l'Eintracht Francoforte e il Bayern Monaco di Bundesliga (terminata 3-3). Un infortunio al bicipite femorale,

Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Nations League. Francia, Deschamps perde Upamecano

Thuram, l’Inter tira un sospiro di sollievo: la caviglia sta bene, gioca con la Francia? la scelta di Deschamps - Le preoccupazioni di Inzaghi, di tutto lo staff nerazzurro e dello […]. Inter, arrivano buone notizie su Thuram dal ritiro della Francia: la caviglia sta bene, se giocherà o meno la decisione spetta a Deschamps L’infortunio rimediato da Marcus Thuram in Inter Torino aveva acceso un campanello ... (Leggi la notizia)

Mbappé fa scoppiare un caso in Francia: escluso per infortunio da Deschamps ma titolare nel Real - Kylian Mbappé è stato schierato titolare da Carlo Ancelotti nel suo undici di partenza del Real Madrid contro il VillarReal. Una sorpresa per la Francia di Deschamps che aveva deciso di non convocarlo per non correre rischi dopo l'infortunio.Continua a leggere . (Leggi la notizia)

Mbappé vuole “bidonare” la Francia? L’Equipe: “Nel Real è tra i convocati, Deschamps potrebbe sentirsi ingannato” - L’Equipe scrive: “Poco prima di prendere la sua decisione, giovedì, Deschamps aveva parlato con il suo attaccante, che gli aveva detto che non si sentiva al cento per cento e che aveva bisogno di recuperare. I due avevano quindi deciso che era preferibile non partire con la nazionale.  Contro il ... (Leggi la notizia)