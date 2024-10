Serie D 5ª giornata C’è la montagna Samb da scalare Ma il Fosso vuole restare imbattuto

(Di domenica 6 ottobre 2024) Oggi ilmbrone ospita laenedettese, reduce dalla vittoria per 5-0 contro L’Aquila. Entrambe sono imbattute e hanno 8 punti, frutto di 2 vittorie e di 2 pareggi. In fatto di gol, lane ha realizzati 7 e subito 1, ilne ha messi a segno 6 subendone 2. "La partita si presenta da sola - osserva il direttore generale delmbrone, Marco Meschini - giochiamo contro la favorita del campionato, dopo una vittoria di 5-0 sull’altra favorita, per cui c’è poco da aggiungere sulla forza della. Chi vincerà più duelli avrà la meglio". Mister Michele Fucili commenta così: "Veniamo da un buon punto raccolto a Sora e dagli altri di queste prime giornate, l’obiettivo che abbiamo davanti al nostro pubblico è di continuare nella striscia positiva. Ci aspetta una gara con difficile ma stimolante e che ci deve dare entusiasmo nell’affrontarla. (Sport.quotidiano)