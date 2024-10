Matteo Garrone in tour a Napoli con il suo recital a suon di jazz (Di domenica 6 ottobre 2024) Un narratore per immagini di favole antiche e cruda realtà, accompagnato dai seducenti virtuosismi di un raffinato sassofonista. La “Patagonia Pictures” è lieta di presentare “La sublimazione poetica del cinema in jazz”. In tour nei teatri, uno speciale recital con il regista Matteo Garrone e il (Di domenica 6 ottobre 2024) Un narratore per immagini di favole antiche e cruda realtà, accompagnato dai seducenti virtuosismi di un raffinato sassofonista. La “Patagonia Pictures” è lieta di presentare “La sublimazione poetica del cinema in”. Innei teatri, uno specialecon il registae il (Napolitoday)

Napolitoday - Matteo Garrone in tour a Napoli con il suo recital a suon di jazz

Al via il tour del musicista frentano Matteo Cicchitti - Si parte giovedì 26 settembre ore 21 nella splendida location del Santuario di Maria. . . Prende il via il tour artistico musicale del musicista frentano Maestro Matteo Cicchitti: cinque grandi appuntamenti, tra concerti e presentazioni discografiche con il suo strumento solista, la viola da ... (Chietitoday)

Golf: Matteo Manassero, sempre più concreta la speranza PGA Tour. E anche Guido Migliozzi è in piena corsa - Ma anche, e soprattutto, che può portare 10 carte per giocare sul PGA Tour nel 2025. Non ci è mai più rientrato, ma dopo dieci anni i tempi sembrano maturi. E in questo caso la situazione sta sorridendo tantissimo a Matteo Manassero. Sembrava lanciato verso un futuro d’oro a metà degli Anni 2010. ... (Oasport)