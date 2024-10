Israele, attentato alla stazione dei bus di Beersheba (Di domenica 6 ottobre 2024) Attacco terroristico oggi 6 ottobre in Israele, alla stazione centrale degli autobus di Beersheba, città a sud del Paese con circa 200mila abitanti: il bilancio al momento è di una vittima, una ragazza di 25 anni, e 11 feriti. Il terrorista è stato ucciso. La polizia sta indagando per stabilire (Di domenica 6 ottobre 2024) Attacco terroristico oggi 6 ottobre incentrale degli autobus di, città a sud del Paese con circa 200mila abitanti: il bilancio al momento è di una vittima, una ragazza di 25 anni, e 11 feriti. Il terrorista è stato ucciso. La polizia sta indagando per stabilire (Today)

Israele, attacco armato in stazione bus: un morto. L’Iran a Netanyahu: “Non giocare col fuoco” - Continua a leggere . Massima allerta in Medio Oriente alla vigilia dell'anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre: Una donna di 25 anni è morta e altre sette persone sono rimaste ferite in un attacco con armi da fuoco nella città meridionale israeliana di Beersheva, ucciso l'attentatore. ... (Fanpage)

Israele, attacco terroristico alla stazione di Beersheba: 1 morto e 8 feriti - Il terrorista è stato ucciso. La polizia sta indagando per stabilire se l'attacco sia stato compiuto sia con accoltellamento che con colpi […]. (Adnkronos) – attacco terroristico oggi in Israele, alla stazione centrale degli autobus di Beersheba: il bilancio al momento è di un morto, vittima ... (Periodicodaily)

