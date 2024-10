Il vescovo Giovanni invita a pregare e digiunare

(Di domenica 6 ottobre 2024) A un anno dall’attacco terroristico che ha segnato l’inizio della guerra tra Hamas e Israele e tra tante guerre che, più vicine o più lontane, stanno destituendo il dono della pace, il 7 ottobre Papa Francesco ha annunciato l’appuntamento di preghiera eto le Chiese ad aderire. E ildella diocesi di Pitigliano-Sovana- Orbetello,Roncari, anche per gli speciali rapporti che legano Pitigliano a Gerusalemme e in vista del prossimo 6° Convegno internazionale per il dialogo interculturale e interreligioso ("Le Porte del Mediterraneo. Pellegrinaggi di popoli"), programmato per il 28 e 29 ottobre a Pitigliano, ha voluto unirsi a questa giornata, chiedendo ai parroci e alle comunità cristiane di organizzare momenti comunitari e personali di preghiera. (Lanazione)