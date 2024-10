Incidente mortale a Badia | 66enne precipita con l’auto per 150 metri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 5 ottobre 2024)– Un uomo di 66 anni ha perso la vita questa mattina verso le 8 in un tragicoavvenuto in località Costa, nel comune di, in Alto Adige. La vittima, un contadino del posto, stava percorrendo una stradina non asfaltata per raggiungere il proprio maso. Secondo le prime ricostruzioni, il tratto stradale era reso pericoloso dalle recenti condizioni meteorologiche avverse. Pioggia e fango hanno trasformato la strada in una trappola, facendo perdere il controllo delall’uomo. Il veicolo èto per circa 150, andando a sbattere violentemente contro alcuni ceppi di albero, a pochida un ruscello. Sul luogo dell’sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, il Soccorso alpino, i vigili del fuoco, l’eliambulanza dell’Aiut Alpin Dolomites e la Croce Bianca. Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.