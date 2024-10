FI lancia lo Ius Italiae Da Pontida cori contro Tajani poi le scuse

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 5 ottobre 2024) AGI - Forza Italialo Ius, la proposta azzurra di riforma della legge sulla cittadinanza. E invita gli alleati al confronto, dicendosi aperta anche a modifiche del testo. Ma, mette subito in chiaro Antonio, la proposta di legge, con o senza la condivisione delle altre forze di centrodestra (a cui il testo è stato già inviato e che poi sarà depositato sia alla Camera che al Senato), andrà comunque avanti. E chiarisce: "Non c'è nessun intento polemico", non si tratta di una iniziativa "", nè Forza Italia si farà strumentalizzare dal centrosinistra, "non accetteremo provocazioni, non voteremo il referendum" sulla cittadinanza, promosso da +Europa e altre associazioni, così come gli azzurri non sosterranno "emendamenti" delle opposizioni, fatti ad arte solo "per creare problemi alla maggioranza".