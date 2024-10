Cessione Milan La Repubblica | Gerry Cardinale pronto a vendere il 22% Aumenta il debito con Elliott

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si torna a parlare didelle quote delin mano aper ripagare ilcon il Fondo. A farlo è Lache “è sempre più a caccia di investitori per tenersi il controllo del, appeso alla difficile realizzazione del nuovo stadio a San Donato”. Esordisce così il quotidiano Lache ripercorre la trattativa d’acqusto del Club di Via Aldo Rossi. “Nell’agosto 2022 – scrive ancora il collega Enrico Currò – la sua società di gestione degli investimenti RedBird rilevò il controllo del club dal fondodella famiglia Singer, che gli prestò poco meno della metà della valutazione di 1.2 miliardi di euro: 560 milioni tramite vendor loan (prestito del venditore) triennale. Ma poco più di due anni dopo, mentre al Portello si gongola per il secondo attivo di bilancio (4.1 milioni per il 2023-24, dopo i 6.