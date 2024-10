Basket Girls Ancona si prepara per il debutto | Alzare l’asticella è difficile ma sogniamo i playoff

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sfilata in Comune per la, squadra cittadina di pallacanestro femminile che milita in serie A2 e che sabato comincerà il nuovo campionato. Un roster giovane e affamato di vittorie, un coach confermato, Luca Piccionne, affiancato da un assistant coach affermato in campo cestistico quanto noto in città per un altro ruolo, cioè quello di addetto stampa dell’calcistica, David Luconi. E poi tutti gli altri, a cominciare dalla presidentessa Flavia Fabrizzi, al suo vice Sandro Pierdicca, agli altri dirigenti guidati dal factotum e direttore sportivo Roberto Marincioni. Laè stata accolta in Comune dal vicesindaco Giovanni Zinni e dagli assessori Daniele Berardinelli e Marco Battino, ma anche dal neopresidente della Federdelle Marche, Maurizio Biondini, e dal presidente del Coni regionale delle Marche, Fabio Luna.