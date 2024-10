Accusa un malore durante l’escursione muore davanti a un amico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Carrara, 3 ottobre 2024 – Tragediauna escursione. Mario Ciali, 67 anni di Carrara, è morto oggi per unmentre percorreva la via Francigena siciliana in zona Sclafani Bagni, nel Palermitano. L’uomo, era in compagnia di unmedico quando hato forti dolori al petto e si è accasciato a terra. L’, compresa la gravità della situazione, ha subito chiamato il 112. La centrale del 118, trattandosi di un intervento sanitario in una zona impervia, ha allertato il Soccorso Alpino. Un medico, arrivato sul posto grazie all’intervento dell’elicottero della Seus, ha tentato di rianimare l’uomo ma alla fine non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. A quel punto gli uomini del Soccorso Alpino, autorizzati dai carabinieri e dal magistrato di turno, hanno raggiunto il luogo della disgrazia, imbarellato la salma e trasportata sulla strada.