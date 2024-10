Vela Luna Rossa sconfitta due volte

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) 15.48 Ineos Britannia piazza un allungo importante nella quinta giornata di regate della finale di LV Cup. La barca britannica vince entrambe le race in programma e si porta così sul 6-4 su. Per accedere alla finale di America's Cup contro il defender New Zealand servono 7 punti: venerdì ci sono altre due gare,non può sbagliare nulla. A Barcellona, i britannici sono impeccabili in entrambe le gare.è sempre costretta a inseguire, senza successo.