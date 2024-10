UFFICIALE | Nuovo accordo multimilionario per la AEW con WBD

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Oggi è uscita finalmente l’ufficialità riguardo una notizia che circola ormai da mesi, il sito Variety ha confermato che l’AEW ha firmato unTV pluriennale con Warner Bros Discovery,che porterà nelle casse della compagnia più di 150 milioni di dollari l’anno. Alle novità seguono le conferme, Dynamite rimarrà il Mercoledì sera su TBS e Collision il Sabato sera su TNT, ma da Gennaio saranno disponibili sulla piattaforma MAX on demand per gli iscritti negli Stati Uniti. Anche i PPV saranno trasmessi su MAX dal 2025 insieme ad altri programmi esclusivi settimanali ancora da annunciare, mentre rimane incerto il futuro di Rampage, sempre più vicino alla cancellazione. Warner Bros e la All Elite Wrestling lavorano insieme dal 2019, anno di nascitadella compagnia. I canali streaming della WBD hanno trasmesso i programmi AEW da Ottobre 2019.