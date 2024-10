The Mandalorian and Grogu potrebbero far parte di un piano molto più grande

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Theandfardi unpiùLa Disney ha finalmente capito che il posto migliore per Star Wars è ilschermo, dopo che per diversi anni l’unico posto in cui i fan potevano andare in una GalassiaLontana era lo streaming. Durante gli scioperi dello scorso anno, la quarta stagione di Theè diventata il film di Theand. Immaginiamo che Jon Favreau abbia alzato la posta in gioco e rimodellato la storia, ma l’attore di Moff Gideon Giancarlo Esposito crede che i piani del regista vadano ben oltre un solo film. Parlando al Dragon Con , l’attore ha condiviso la sua convinzione che Favreau abbia progetti all’altezza di quelli visti dai Marvel Studios (un franchise che Esposito conosce bene dopo essersi unito al cast di Captain America: Brave New World durante le riprese).