Il portiere polacco ritrova Alisson con cui ha condiviso un’esperienza alla Roma Skorupski | Nessuna paura una città ci guarda

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Tanto rispetto, ma". Lukaszparla, e para, a petto in fuori. Ha già preso rapidamente le misure delle porta il numero uno rossoblù nel corso del ‘Walk Around’ che la comitiva rossoblù ha fatto ieri sul prato di Anfield prima della conferenza stampa che lo ha visto affiancare Vincenzo Italiano. Zerodunque. La stessa che gli è servita per neutralizzare due settimane fa il rigore di Sudakov al Dall’Ara, nella notte del debutto in Champions con lo Shakhtar. Nuovo giro di giostra, nuovi avversari: e che avversari. I primi della classe del calcio inglese, lui che una notte di Champions in Inghilterra l’aveva vissuta da protagonista dieci anni fa, tra i pali della, nella sfida che il 17 settembre 2014 i giallorossi pareggiarono 1-1 sul campo del Manchester City, a cinquanta chilometri da Anfield.