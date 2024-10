Gastroenterologia del San Donato cresce il numero delle attività | 15mila prestazioni ambulatoriali in un anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Arezzo, 2 ottobre 2024 – Una giornata di confronto tra il personale medico e infermieristico delladi Arezzo per tracciare un bilancioe delineare progetti futuri. I dati relativi al 2023 raccontano di un’in crescita, conche hsuperato le 15.000 unità in ambito ambulatoriale e a cui si sommano i dati relativi alledi ricovero. Per quanto riguarda il 2024, il trend è in ulteriore incremento. «Guardando nel dettaglio - sottolinea Marco Rossi, direttore UOCed endoscopia digestiva - lo sforzo maggiore riguarda l'di endoscopia digestiva dove siamo arrivati ad eseguire più di 8.000 esami all'e l'ambito, dove invece abbiamo superato le 6.000 visite.