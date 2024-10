Apre il nuovo centro sportivo In via Dante inaugurata la piscina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Inaugurato ilcomunale di viaAlighieri. Via ai corsi nellatanto attesa. A pochi giorni dal taglio del nastro della nuova struttura, tutto è pronto per l’utilizzo della. Si tratta di una riapertura molto attesa dai bollatesi che ora hanno a disposizione una struttura completamente risistemata e rinnovata in tutte le sue parti principali. "Era un impianto chiuso da tre anni e le persone attendevano la riapertura. Voglio ringraziare Gaia Servizi e Gaia Sport per il loro contributo nel progetto e nella gestione. Ci sono stati dei ritardi e qualcuno pensava che non ce l’avremmo fatta. Oggi invece ridiamo a tutti i cittadini una struttura che sarà utilizzata sia d’inverno, sia d’estate, grazie allo spazio esterno", commenta il sindaco di Bollate Francesco Vassallo.