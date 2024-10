Milano consigliera di Forza Italia Giovanati | Una donna è tale se è mamma

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) È scoppiata la bufera dopo le parole di Deborahcomunale adi, che durante la seduta di lunedì a Palazzo Marino ha detto “unase è”. Affermazioni arrivate mentre si discuteva un emendamento del Partito democratico che voleva aumentare il numero di donne nella commissione paesaggio. Le parole di“Non vorrei essere presa con ilarità, penso che sia una questione importante, ma sempre più spesso noi ascoltiamo anche intellettuali e politici, che si pongono la domanda: ‘Che cosa è una?’. Per me l’unica certezza è che unaè una”, ha affermatoin consiglio. Le Assise erano chiamate a discutere, tra gli altri punti all’ordine del giorno, dell’approvazione del regolamento della commissione per il paesaggio per il Comune di