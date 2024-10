Milan timido per un’ora poi reagisce ma è troppo tardi Fonseca fermo a zero ma tra i rimpianti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Note positive: ilesce dalla BayArena tra ie insoddisfatto per il risultato. Non solo: dal Liverpool al Bayer, due corazzate, sembra essere passata un’era geologica a livello di personalità e gestione. Si fermano però qua gli aspetti da portarsi a casa per i rossoneri, perché la classifica piange, visto che sono arrivati due ko complice anche il calendario durissimo in avvio, per fortuna però questa nuova formula della Champions League dà un po’ di respiro per provare a rimontare in autunno inoltrato. E poi, quel primo tempo cosìe limitato al compitino, con qualche ripartenza gestita non al meglio, poi lo schiaffone del gol di Boniface, quindi una mezzora conclusiva di enorme rilievo, con l’assalto a una squadra che nell’anno solare ha perso appena due partite e che è campione di Germania.