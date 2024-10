I 100 anni della biodinamica® e la pubblicità occulta

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 1 ottobre 2024) Su molti media nei giorni scorsi si è dato grande risalto alle celebrazioni per i 100, che ha avuto un certo spazio al Salone del Gusto di Torino. Si è pertanto parlato diriportando le parole dette dal presidente italiano dall’unica azienda che detiene la proprietà del marchio, la Demeter. Vorremmo che questo fosse chiaro fin da subito:è un marchio, come lo sono Coca Cola o Kamut, un marchio, a cui, su svariati media, viene dato spazio senza che venga segnalato che potrebbe trattarsi di. Un marchio che sfrutta ogni possibile occasione per dare a intendere agli utenti di essere valido, e che possa generare prodotti più sani di quelli da agricoltura intensiva. Prove di questo assunto? Nessuna, se non le parole di chi è del settore. Un po’ come chiedere all’oste se il suo vino è buono.